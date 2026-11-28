जागरण संवाददाता, जौनपुर। मेढ़ा गांव में शनिवार को रंजिश को लेकर बाइक सवार मनबढ़ों ने उत्पात मचाया। पीड़ित के घर से लगभग 50 मीटर दूर गाली-गलौज करते हुए चार राउंड फायरिंग की। ग्रामीणों के जुटने पर भागते समय बाजार में भी दो राउंड गोलियां चलाईं।

गांव निवासी वीरेंद्र प्रताप सिंह ने थाने में चार आरोपितों के खिलाफ नामजद तहरीर दी। आरोप लगाया है कि कुछ दिन पूर्व बदलापुर व सिंगरामऊ थाना क्षेत्र में दो गुटों के बीच विवाद और मारपीट हुई थी। इसी रंजिश में शनिवार को सिंगरामऊ क्षेत्र के साढ़ापुर गांव निवासी सुभम तिवारी उर्फ टाइगर, मेंढ़ा गांव के अजीत उर्फ गुड्डू शर्मा, आयुष उर्फ वैभव दूबे और सुरेश शर्मा मेरे घर के पास पहुंचे।