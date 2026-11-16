जौनपुर में मोबाइल टावर पर चढ़कर शादी करने पर प्रेमी युगल गिरफ्तार, भेजे गए जेल

जागरण संवाददाता, जौनपुर। बरसठी थाना क्षेत्र के बारीगांव में रविवार को मोबाइल टावर पर चढ़कर शादी करने वाली नेहा गौतम और उसके प्रेमी अभिजीत गौतम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज कर सोमवार को चालान न्यायालय भेज दिया।

रविवार सुबह नेहा गौतम अपने प्रेमी अभिजीत गौतम से शादी करने की जिद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई थी। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ जुट गई थी। इससे बंधवा-जमालापुर मार्ग पर कई घंटे तक आवागमन बाधित रहा।

मोबाइल नेटवर्क सेवा भी करीब पांच से छह घंटे तक प्रभावित रही। पुलिस और प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। करीब चार घंटे बाद दोनों की शादी टावर पर ही कराई गई थी, जिसके बाद युवती नीचे उतरी थी। थानाध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने बताया कि दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।