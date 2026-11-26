जागरण संवाददाता, जौनपुर। शहर के ऐतिहासिक शाही पुल के पानी के जहाज की टक्कर से ढहने का आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) से वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया के फेसबुक प्लेटफार्म पर प्रचलित कर सनसनी फैलाने वाले आरोपित शरारती तत्व के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई सरायपोख्ता पुलिस चौकी प्रभारी आलोक मणि त्रिपाठी की तहरीर पर की गई।

तहीरर के मुताबिक बुधवार को उपनिरीक्षक आलोक त्रिपाठी सहयोगी पुलिस जवानों के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान जानकारी मिली कि फेसबुक पर सौरभ साहनी नामक व्यक्ति के पेज पर एआइ तकनीक से पानी के जहाज की टक्कर से शाही पुल के टूट कर गिरते दिखाने का असत्य व भ्रामक वीडियो प्रचलित कर जनमानस में सनसनी व भय फैलाने का कृत्य किया गया।