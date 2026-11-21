जागरण संवाददाता, जौनपुर। खुटहन क्षेत्र के अस्पताल रोड स्थित एक निजी चिकित्सालय में उपचार के दौरान नवजात शिशु की मौत के दूसरे दिन शनिवार को प्रसूता ने भी दम तोड़ दिया। जच्चा-बच्चा की मौत से आक्रोशित स्वजन शव लेकर थाने पहुंचे। चिकित्सकों पर उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी।

पुलिस ने आरोपित दोनों चिकित्सकों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मलिकपुर नोनरा गांव निवासी मुकेश निषाद की पत्नी शिवानी उर्फ सरोजा देवी को शुक्रवार को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। स्वजन उन्हें खुटहन के अस्पताल रोड स्थित अनीता मैटरनिटी महिला क्लीनिक लेकर पहुंचे और भर्ती कराया।