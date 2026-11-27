जागरण संवाददाता, जौनपुर। दुल्हन पर एसिड अटैक व दूल्हे को गोली मार देने की धमकी के कारण गुरुवार की रात सुजानगंज स्थित एक मैरिज लान में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच विवाह सकुशल संपन्न हो गया। आरोपित युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर सुजानगंज थाना पुलिस टीम गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दे रही है।

सुजानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने गुरुवार को थाना प्रभारी अमित कुमार पांडेय को प्रार्थनापत्र दिया कि उनकी भतीजी के विवाह के लिए मध्य प्रदेश से बरात आ रही है। वैवाहिक कार्यक्रम सुजानगंज बाजार स्थित एक मैरिज लान में निर्धारित है। आरोप लगाया कि तेजी बाजार थाना क्षेत्र के चकनवाबाद निवासी राकेश पटेल कई दिनों से भतीजी को अलग-अलग मोबाइल फोन नंबरों से काल कर परेशान कर रहा है।