जागरण संवाददाता, जौनपुर। हर माह 50 हजार रुपये न कमाने पर किसी और से विवाह कर लेने की प्रेमिका की धमकी से आजिज आकर सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के गोपालापुर निवासी 22 वर्षीय सुंदरम मौर्य ने रविवार की रात सद्भावना पुल से गोमती नदी में छलांग लगा दी। तेज बहाव में लापता हो गए सुंदरम का दूसरे दिन भी पता नहीं चल सका था। युवक के पिता ने पुलिस पर तलाश अभियान में उदासीनता बरते जाने का आरोप लगाया है।

डाला छठ पर्व के चलते सद्भावना पुल पर काफी भीड़-भाड़ थी। इसी दौरान रात लगभग 11 बजे एक युवक आया और पुल की रेलिंग से गोमती नदी में कूद गया। देखते ही देखते वह डूबकर लापता हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने शोर मचाकर आसपास मौजूद पुलिस कर्मियों को जानकारी दी। डाला छठ के कारण हनुमान घाट व गोपी घाट पर मौजूद स्टीमर लेकर पुलिस जवान तलाश में जुट गए, लेकिन पता नहीं चला। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक (अपराध) अशोक कुमार सिंह ने बताया सोमवार की सुबह से ही खोज में गोताखोरों को लगाया गया।