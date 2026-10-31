जौनपुर में करकट का मकान भरभराकर गिरा, बाल-बाल बचे परिवार के लोग

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के भकुरा गांव में शनिवार की भोर करीब तीन बजे करकट से बना मकान अचानक भरभराकर गिर गया। तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। संयोग रहा कि हादसे में परिवार के किसी सदस्य को चोट नहीं आई। मकान गिरने से परिवार के सामने सिर छिपाने का संकट खड़ा हो गया है।

गांव निवासी सूर्यनाथ राजभर ने बताया कि पहले उनका कच्चा मकान गिर गया था। इसके बाद किसी तरह करकट डालकर परिवार के रहने की व्यवस्था की थी। अब वह भी गिर गया। उनका आरोप है कि दो पंचवर्षीय प्रधान कार्यकाल बीतने को हैं, लेकिन पात्र होने के बावजूद उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला।

कई बार गुहार लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ।सूर्यनाथ का कहना है कि परिवार का राशन कार्ड भी अब तक नहीं बना है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ग्राम प्रधान और कोटेदार को जानकारी दी गई, लेकिन सरकारी खाद्यान्न का लाभ नहीं मिल रहा है।