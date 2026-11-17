जागरण संवाददाता, जौनपुर। निर्धारित ध्वनि मानकों व शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने सोमवार को जिले भर में अभियान चलाकर 24 म्यूजिक सिस्टम सीज किए गए। सभी थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इसके साथ ही म्यूजिक सिस्टम संचालकों को निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करने की हिदायत दी गई है।

अपर पुलिस अधीक्षक नगर अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाने से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। इससे सुनने की क्षमता प्रभावित होने के साथ मानसिक तनाव, सिरदर्द व नींद में बाधा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही तेज आवाज से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इसके अलावा बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए भी यह खतरनाक है।