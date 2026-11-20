जागरण संवादाता, उरई। डकोर से हमीरपुर को जाने वाले मार्ग के इस मोड़ पर कोई संकेतक नहीं है। रात को या कोहरा के समय वाहन चालकों के लिए यहां खतरा बना रहता है। सर्दी का मौसम जोर पकड़ने लगा है और दिसंबर से कोहरा भी पड़ सकता है। ऐसे में हादसों का खतरा भी बढ़ेगा।

पिछले साल परिवहन व पुलिस विभाग ने जिले में 32 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए थे। इन स्थानों में सिर्फ 14 पर ही संकेतक लग चुके हैं। लेकिन अन्य स्थानों पर अभी भी संकेतक नहीं लग सके हैं। इसमें ऊमरी से जाजेपुरा मार्ग, जालौन-औरैया मार्ग पर, कुठौंद से माधौगढ़ जाने वाले मार्ग पर, झांसी-कानपुर हाईवे पर सोमई के पास संकेतक नहीं लग सके हैं। जबकि पिछले 437 हादसों में 211 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद भी कोहरा से पहले विभाग के जिम्मेदार जाग नहीं रहे हैं।

सर्दी के मौसम में पड़ने वाले कोहरा से सभी वाहनों की रफ्तार थम सी जाती है और वाहन रेंग कर चलते हैं। ऐसे में झांसी-कानपुर हाईवे के अलावा उरई-औरैया मार्ग, उरई-कोंच मार्ग, उरई से कोटरा, उरई से राठ मार्ग पर भी छोटे व बड़े वाहन चलते हैं।

इसके बाद भी इन सड़कों पर कई ब्लैक स्पॉट पिछले साल चिह्नित किए थे जिससे कि वहां पर संकेतक लगाने के साथ रिफ्लेक्टर लगाए जा सकें। इस कारण हादसों में कमी आ सके। इसके बाद भी जिला प्रशासन ने 32 स्पॉटों में सिर्फ कुछ ही जगह संकेतक लगवाए हैं और कुछ स्थानों पर यह टूट भी गए हैं। इस कारण अब कोहरा पड़ने पर फिर से हादसों की संख्या बढ़ने का अंदेशा है। अभी कोहरा नहीं पड़ रहा है ऐसे में जिम्मेदारों को सभी चिह्नित स्थानों पर संकेतक लगवा देने चाहिए।

चार साल के हादसों में गई 772 की जानें झांसी-कानपुर हाईवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उरई-औरैया मार्ग पर जिले में सबसे अधिक परिवहन होता है। यहां से झांसी, कानपुर, दिल्ली तक की बसें व अन्य वाहन निकलते हैं। यही कारण है कि चार साल में जिले के अंदर सड़क हादसों में 772 की जानें जा चुकी हैं। इसके बाद भी अभी भी संकेतक व रिफ्लेक्टर के अभाव नजर आता है।