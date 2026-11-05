उरई के कुम्हारों की बदली कला, मयूर-कमल के डिजाइनर रंग-बिरंगे दीये खूब भा रहे... घंटों तक जलेंगे

जागरण संवाददाता, उरई। दीपावली का पर्व है और मुख्य बाजार से लेकर रोड के किनारे तक माटी की दियाली से लेकर बड़े सेरवा तक खूब सजे हैं। बदले समय के साथ कुम्हारों ने भी अपने चाक की चाल बदल दी है।

अब साधारण दिये ही नहीं बल्कि मयूर के आकार, कमल के फूल के आकार के साथ और भी कई डिजाइन के दिये हैं। यह इतनी गहरे हैं कि सामान्य दिए से दो घंटा देर तक जलते रहेंगे। मंदिर वाले दीया (एंटीक दीया भी हैं।

यह छोटे मंदिर के आकार के होते हैं, जिनके ऊपर एक छोटी छतरी होती है। इससे हवा या बारिश में भी दीपक नहीं बुझता और धुआं छतरी के जरिए ऊपर निकल जाता है। डिजाइनर और पेंट किए हुए दीया भी मिल रहे हैं। कुम्हारों द्वारा बनाए गए मयूर (मोर), कमल के फूल, और पत्तियों के आकार वाले दीये काफी पसंद किए जा रहे हैं। दियाली आदि का काम करने वाले कुम्हार रमाशंकर कहते हैं कि दो माह से दीपावली की तैयारी कर रहे हैं। डिजाइन वाले दिये तैयार करने में समय लगता है लेकिन बाजार में अब इन्हें लोग अधिक पसंद कर रहे हैं। रंग बिरंग दिये तीन रुपये प्रति पीस से लेकर पांच रुपये तक में बिक रहा है।