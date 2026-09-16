त्योहारों पर मुंबई और पूर्वांचल की राह होगी आसान, जालौन से होकर गुजरेंगी दो स्पेशल ट्रेनें
रेलवे ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दो साप्ताहिक आरक्षित त्योहार विशेष ट्रेनें शुरू की हैं।
HighLights
दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ के लिए विशेष ट्रेनें शुरू।
दो साप्ताहिक आरक्षित ट्रेनें उरई स्टेशन पर रुकेंगी।
मुंबई, पूर्वांचल यात्रियों को यात्रा में मिलेगी सुविधा।
जागरण संवाददाता, जालौन। आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने दो साप्ताहिक आरक्षित त्योहार विशेष ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। ये दोनों ट्रेनें स्थानीय स्टेशन पर रुकते हुए गुजरेंगी, जिससे मुंबई, मध्य प्रदेश और पूर्वांचल की यात्रा करने वाले स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी।
झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पहली ट्रेन (04211-12) सुल्तानपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-सुल्तानपुर स्पेशल है। सुल्तानपुर से ट्रेन (04212) का संचालन 21 अक्टूबर से 11 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को होगा, जो यहां स्टेशन पर सुबह 11:00 बजे आकर 11:02 बजे मुंबई के लिए रवाना होगी। वापसी में ट्रेन (04211) लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 22 अक्टूबर से 12 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी।
दूसरी ट्रेन (04225-26) वाराणसी-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-वाराणसी स्पेशल है। वाराणसी से ट्रेन (04226) का संचालन 22 अक्टूबर से 12 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को किया जाएगा, जो उरई सुबह 11:00 बजे पहुंचेगी और 11:02 बजे मुंबई के लिए आगे बढ़ेगी।
वहीं मुंबई से ट्रेन (04225) का संचालन 23 अक्टूबर से 13 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को होगा, जिसका उरई आगमन शाम 4:25 बजे और प्रस्थान 4:27 बजे वाराणसी के लिए रहेगा। इन दोनों ट्रेनों में 14 इकानमी थर्ड एसी, चार सामान्य और दो एसएलआर सहित कुल 20 कोच जोड़े गए हैं।
इन दोनों ट्रेनों के चलने से जिले के यात्रियों को मुंबई, कानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और वाराणसी जाने के लिए सुविधाजनक साधन उपलब्ध रहेगा। यह गाड़ियां रास्ते में झांसी, बीना, भोपाल (रानी कमलापति), इटारसी, भुसावल, नासिक रोड, कल्याण और ठाणे जैसे प्रमुख स्टेशनों पर भी रुकेंगी।
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