जालौन में घर में मट्ठा बनाते समय कटा तार बना काल, करंट की चपेट में आने से महिला की मौत

जागरण संवाददाता, उरई। शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम करसान में शनिवार की सुबह नौ बजे के लगभग महिला घर में इलेक्ट्रिक मशीन से मट्ठा बनाते समय तार कट होने से वह करंट की चपेट में आ गई। जिससे वह बेसुध हो गई। कुछ देर में पति घर आए तो जानकारी होने पर उसे मेडिकल कालेज अस्पताल लेकर पहुंचे जहां पर डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

ग्राम करसान निवासी 38 वर्षीय संजू देवी पत्नी बलवीर पाल घर में भैंस रखकर दूध बेचने का काम करती थी। पति भी खेती किसानी के साथ दूध के काम में सहयोग करते थे। शनिवार की सुबह घर में बिजली से चलने वाली मशीन से मट्ठा बना रही थी। इसी दौरान उसे मशीन में तार कटा होने से उसमें करंट आ गया जिसकी वह चपेट में आकर बेहोश होकर गिर पड़ी।