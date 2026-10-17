खराब सड़क बनवाने के लिए ग्रामीणों ने रोड पर शव रखकर लगाया जाम, अधिकारियों के आश्वासन पर माने

जागरण संवाददाता, जालौन। अंत्येष्टि स्थल तक की खराब सड़क बनवाने के लिए ग्रामीण शुक्रवार को ढाई किलोमीटर पैदल चले और शव सड़क पर रख जाम लगा दिया। एसडीएम अभिनव कुमार यादव और सीओ परमेश्वर प्रसाद ने जल्द समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया, तब ग्रामीण माने। 38 वर्षीय पिंटू वर्मा की गुरुवार रात कैंसर की बीमारी के कारण मौत हो गई थी।

शुक्रवार को अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर ग्रामीण निकले तो सड़क व चकरोड जर्जर होने के साथ अंत्येष्टि स्थल पर भी पानी भरा मिला। वहां छाया की व्यवस्था और चबूतरा भी नहीं था। नाराज ग्रामीण शव लेकर कोंच-कैलिया बाईपास पहुंचे और सड़क जाम कर नारेबाजी की। अफसरों के आश्वासन पर पास में स्थित मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया।