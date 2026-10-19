जालौन में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलटी, 19 लोग घायल

जागरण संवाददाता, जालौन। कोंच तहसील क्षेत्र के कैलिया खुर्द से नवरात्र पर जवारा विसर्जन करने अक्षरा देवी मंदिर जा रही 30 श्रद्धालुओं की भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली सोमवार सुबह करीब दस बजे खैराई-कनासी के बीच कच्चे मार्ग पर ऊंचा-नीचा होने से पलट गई।

वाहन में अधिकांश बच्चे व महिलाएं थीं। कोंच कोतवाली पुलिस व ग्रामीणों की मदद से घायलों को कोंच सीएचसी लाया गया। हादसे में 19 लोग घायल हो गए। घायलों में छह को जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

चिकित्सक के अनुसार सभी घायल खतरे से बाहर हैं। सरकार की सख्ती के बाद भी ट्रैक्टरों से सवारी लाने ले जाने का क्रम बंद नहीं हो रहा है। इसमें पुलिस और परिवहन विभाग की लापरवाही भी दिख रही है।

कोंच तहसील क्षेत्र के ग्राम कैलिया खुर्द निवासी गया प्रसाद जाटव के यहां नवरात्र में जवारे बोये थे। नौ दिनों तक पूजा-अर्चना के बाद परिवार के लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली से कोटरा क्षेत्र के सैदनगर स्थित अक्षरा देवी मंदिर में उन्हें विसर्जन के लिए जा रहे थे।