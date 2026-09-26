जालौन में पुजारी को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले तीन बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददता, जालौन। कालपी कोतवाली के उसरगांव सरसेला मौजा स्थित मंदिर में 16 सितंबर की रात पुजारी को बंधक बना लूटपाट करने के आरोपितों में तीन बदमाशों को पुलिस ने शुक्रवार की रात कानपुर-झांसी हाईवे पर हरकूपुर गांव के पास मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। एक बदमाश के बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है। घायल को मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईशान सोनी ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 12 बजे कालपी कोतवाल अजय ब्रह्म तिवारी पुलिस बल के साथ कानपुर-झांसी हाईवे पर छौंक गांव के सामने चेकिंग अभियान चला रहे थे। तभी सूचना मिली कि तीन बदमाश असलहा लिए झांसी कानपुर हाईवे पर टहल रहे हैं। जिससे पुलिस की टीम सक्रिय हो गई।

जैसे ही पुलिस छौंक गांव के आगे निकली तो हरकूपुर गांव को जाने वाली सड़क पर तीन युवक दिखाई दिए। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई।

दो बदमाशों को पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया। गोली लगने वाला बदमाश कानपुर देहात के थाना भोगनीपुर गांव गौर निवासी संदीप उर्फ नरेंद्र कुमार और उसका उसी गांव का बलराम, कानपुर देहात थाना बरौर गांव अंडवा निवासी लाला उर्फ लालचंद है। संदीप के विरूद्ध कानपुर देहात के मूसानगर और बरौर थाने में पहले से दो चोरी के मुकदमें दर्ज हैं वह जेल भी जा चुका है।

मालू हो कि कालपी कोतवाली के उसरगांव सरसेला मौजा के देवपुरा माता मंदिर में रात के समय पुजारी रामजी को मारपीट कर कमरे में बंद करके बदमाशों ने 27 हजार नकदी के साथ पीतल के वजनी घंटा, दानपात्र लूट कर भाग निकले थे।