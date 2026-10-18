त्योहारों और PET परीक्षा को लेकर जालौन परिवहन निगम ने की तैयारी, यात्रियों को नहीं होगी बसों की कमी

जागरण संवाददाता, जालौन। नवरात्र, दशहरा को देखते हुए रोडवेज ने व्यवस्था मजबूत कर ली है। इसके साथ ही पीईटी परीक्षा को देखते हुए परिवहन निगम ने अभी से कर्मचारियों को निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही रिजर्व में भी बसें रखने की योजना बनाई गई है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी।

दशहरा-दीपावली पर्वों पर यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। इस बार दशहरा और दीपावली के बीच में पीईटी परीक्षा भी आयोजित की जा रही है। यही कारण है कि रोडवेज ने अभी से व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली हैं। विभाग के अधिकारियों की मानें तो दशहरा पर भीड़ ज्यादा नहीं होती है फिर भी बसों के अतिरिक्त फेरे लगवाए जाने की योजना बनाई गई है।

जिस रूट पर जरूरत पड़ेगी उस पर बसों को दौड़ा दिया जाएगा। 25 अक्टूबर से पीईटी परीक्षा शुरू होने वाली है। तीन दिनों में यह परीक्षा होनी है। इसको लेकर भी इंतजाम किए जा रहे हैं। झांसी, अलीगढ़ रूट पर परीक्षार्थियों की भीड़ होने की संभावना है। इसको देखते हुए इन रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी।

इसके लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। सुबह के लिए रात में ही बसों को स्टैंड पर खड़ा कर दिया जाएगा जिससे परीक्षार्थियों के साथ ही सामान्य यात्रियों को दिक्कत न हो। इसके साथ ही त्योहारों, परीक्षा को देखते हुए कुछ बसें रिजर्व में भी रखी जाएंगी। जिससे कि जरूरत के मुताबिक उन्हें संबंधित रूटों पर पर चलाया जा सकेगा।