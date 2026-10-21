जालौन में पत्नी की खुदकुशी के 10 दिन बाद पति ने दी जान, हत्या केस के डर से तनाव में था; तीन साल की बेटी हुई अनाथ

जागरण संवाददाता, जालौन। पत्नी की आत्महत्या के बाद जेल जाने के डर से पति ने भी जान दे दी। महिला के मायके वालों की ओर से हत्या का आरोप लगाया गया था जिससे वह तनाव में था।

सिरसा कलार थाना क्षेत्र के ग्राम दहेलखंड में पत्नी के आत्महत्या कर लेने के 10 दिन बाद हत्या के मुकदमा दर्ज होने के डर से बुधवार दोपहर को युवक ने जंगल में पेड़ से फंदा लगा कर जान दे दी।

युवक के बड़े भाई राजेश ने बताया कि पत्नी के आत्महत्या करने के बाद उसके मायकों वालों की ओर से दी गई हत्या की तहरीर के बाद से उसका भाई परेशान था और तनाव में चल रहा था। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है और मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।

ग्राम दहेलखंड निवासी 30 वर्षीय भूरे कठेरिया मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसकी 27 वर्षीय पत्नी शिवानी ने 11 अक्टूबर को घर के कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी थी। भाई राजेश कठेरिया ने बताया कि भूरे की शादी जनवरी 2023 में हुई थी। पत्नी की मौत के बाद उसकी मां सीमा देवी ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि बेटी की गला घोंटकर हत्या करके खुदकुशी का रूप देने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया था।

पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। लगातार ससुराली पक्ष के बढ़ते दबाव से भूरे कठेरिया मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। उसे डर सता रहा था कि कहीं पत्नी की मौत के मामले में उसे भी जेल न जाना पड़े। उसके तीन साल की बेटी भी है।