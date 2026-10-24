बाढ़-बारिश में खराब हुई फसल, कागजों पर लिखा 'पानी था ही नहीं'; जालौन में फसल सर्वे में बड़ी लापरवाही

जागरण संवाददाता, जालौन। आटा के अखिल तिवारी के खेत में आठ बीघा में तिल बोया था। अधिक बारिश से खेत तालाब बन गया। फसल नष्ट हो गई। जब लेखपाल सर्वे करने पहुंचा तो रिपोर्ट लगा कर चला गया, लेकिन मुआवजा आज तक नहीं मिला। किसान ने पता किया तो बताया गया कि खेत में तो पानी था ही नहीं।

फसल कुछ प्रतिशत ही खराब हुई है इसलिए मुआवजा नहीं मिलेगा। यहीं के अरविंद तिवारी की पांच बीघा की तिल पूरी तरह से नष्ट हो गई लेकिन लेखपाल की नजर में तो वहां पानी भरा ही नहीं है। जनपद में सर्वे को लगाई गई राजस्व विभाग की टीमों ने पूरी तरह से मनमानी कर घर बैठे ही रिपोर्ट लगा दी। ऐसे लेखपालों पर अभी तक कार्रवाई भी नहीं हो सकी है।

25, 26 व 27 सितंबर को 223 मिमी बारिश से 60,767 बीघा तिल में 70 प्रतिशत तक बर्बाद हो गया था। सर्वे के बाद भी बहुत से किसानों को लाभ नहीं मिल सका। आटा इटौरा क्षेत्र में तो करीब पचास ऐसे किसान हैं जिनकी तिल की फसल में ज्वार होने की रिपोर्ट लगा दी गई।

ग्राम अकबरपुर इटौरा के किसान अखिल तिवारी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करके बताया है कि उनकी तिल की फसल को सर्वे में लेखपाल ने ज्वार दर्ज कर दिया। अरविंद ने भी पोर्टल पर शिकायत की है। किसानों को ऐसे मिलेगा लाभ एडीएम वित्त एवं राजस्व राजीव राज ने बताया कि तीस टीमें सर्वे में लगी थीं। 34 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में मूंग, तिल सहित विभिन्न फसलों को नुकसान पहुंचा। 53 हजार किसान प्रभावित हुए। शासन को 29 करोड़ का प्रस्ताव भेजा जिसमें पांच करोड़ की पहली किस्त मिली है। 59 हजार बीमित किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिलना है।