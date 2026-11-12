छठ महापर्व पर भी नहीं साफ हुआ जालौन का रामकुंड, गंदे पानी में देना होगा अर्घ्य

जागरण संवाददाता, जालौन। जनपद में छठ पर्व भले ही कुछ परिवारों के बीच मनाया जाता है लेकिन प्रशासन स्तर की तैयारी अभी भी आधी अधूरी हैं। शहर के रामकुंड में पूजन करने को व्रत करने वाले श्रद्धालु जमा होते हैं। यहां नगरपालिका की ओर से साफ सफाई कराई जाती है।

इस बार एक दिन पहले ही यह व्यवस्था कराई जा रही है। फिलहाल पूरे साल घाट ऐसे ही रहता है। जिले में कालपी, माधौगढ़, कोंच में जो परिवार छठ पर्व मनाते हैं वह नजदीक के सरोवर व नहर के किनारे ही पूजन व सूर्य को अर्घ दे देते हैं।

प्रशासन की ओर से वहां केवल सुरक्षा को लेकर इंतजाम भले ही कर दिए जाते हैं बाकी स्वच्छता को लेकर अलग से इंतजाम नहीं हैं। सफाई के लिए नगरपालिका और नगर पंचायत के पास अतिरिक्त बजट नहीं है। नियमित सफाई व्यवस्था के तहत ही यह काम कराया जा रहा है।

अकेले शहर में 450 परिवार छठ पर्व मनाते हैं। इसमें बलिया, बिहार, पूर्वांचल के लोग शामिल हैं। अब कुछ लोकल के परिवार भी इसे मनाने लगे हैं। इसमें बहुत से लोग कालपी में यमुना किनारे पूजन करने पहुंचते हैं। बहुत से परिवार रामकुंड में भी पूजन करते हैं। इस बार रामकुंड का पानी साफ नहीं कराया जा सका है।

घाट को ऊपरी तौर पर साफ कर दिया है। इस गंदे पानी को देख कर लोगों में नाराजगी है। छठ पूजा समिति के अध्यक्ष संजय साहनी ने बताया कि पानी इतना गंदा है कि इसमें स्नान करना कठिन है। इस स्थान पर हर साल हजार की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। व्यवस्था सही न होने से लोगों में नाराजगी। छठ पूजन करने वाली रंजीता, मोहनी, काव्या कहती हैं कि प्रशासन और पालिका ने कोई व्यवस्था नहीं की है।