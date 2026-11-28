जागरण संवाददाता, उरई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह करीब छह बजे मुहाना के पास युवक को झपकी आने से बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दोनों युवक घायल हो गए। पहुंचे बचाव दल ने घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजा, जहां बाइक चला रहे युवक को मृत घोषित कर दिया। दोनों युवक महोबा के ग्राम खन्ना से बरात से होकर बाइक से लौट रहे थे। घायल युवक के अनुसार बाइक की स्पीड 80 किमी प्रति घंटा थी।

डकोर थाना क्षेत्र के ग्राम खरका निवासी 21 वर्षीय कपिल व 18 वर्षीय रूपेश अपने दोस्त हकीम की बरात में गुरुवार रात को बाइक से गए थे। दोनों बरात के बाद शुक्रवार सुबह घर लौट रहे थे। घायल रूपेश ने बताया कि जब उनकी बाइक एक्सप्रेसवे पर ग्राम मुहाना के पास पहुंची तो बाइक चला रहे कपिल को झपकी आ गई।