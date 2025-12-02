Language
    जालौन में कई अपराध कर चुके 4 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस टीम को ईनाम की घोषणा

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:42 PM (IST)

    जालौन में पुलिस ने मुठभेड़ में चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस व एसओजी टीम को 15-15 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। 

    जागरण संवाददाता, जालौन। 27 नवंबर को मुहल्ला पटेल नगर में मालती देवी व उनकी पड़ोसन रानी देवी को बर्तन धोने का साबुन बेचने आए दो युवक नशीला पदार्थ सुंघाकर कान की सोने की बाली उतारकर फरार हो गए थे। शिकायत के बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही थी।

    मुखबिर की सूचना पर सोमवार रात 11:30 बजे के आसपास को पुलिस ने ग्राम दिरावटी मोड़ के पास चेकिंग के दौरान दो बाइकों पर सवार चार लोगों को रोका तो वह भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की तो एक बाइक पर सवार दोनों लोगों के पैर में गोली लग गई जिससे वह पकड़े गए।

    बदमाशों ने अपना गुनाह कबूला

    दो साथी भाग निकले थे जिन्हें भी पुलिस ने देर रात घेराबंदी करके जालौन क्षेत्र के लौना गांव के मोड़ पर पावर हाउस के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कोंच सहित कई जगहों पर घटनाओं को अंजाम देने का गुनाह कबूल किया। चारों को घायल हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

    पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर पुलिस व एसओजी टीम को 15-15 रुपये इनाम देने की घोषणा की है।
    बिहार राज्य के ग्राम बउआरा थाना बखरी जिला बेगूसरांय निवासी 35 वर्षीय सुनील शाह पुत्र सुबक शाह, 21 वर्षीय रोशन कुमार पुत्र उपेंद्र शाह, 26 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार पुत्र राजाराम शाह व 28 वर्षीय मोतीलाल पुत्र रामदेव शाह एक ही गांव के निवासी है।

    किराए के मकान में रहते थे बदमाश

    वह उरई शहर के मुहल्ला पटेल नगर में किराए का कमरा लेकर रहते थे और चोरी, छिनैती, टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देते थे। 27 नवंबर को सुनील व रोशन मुहल्ला पटेल नगर में बर्तन साफ करने का साबुन बेचने गए थे। इसी दौरान उन्होंने मालती देवी व उनकी पड़ोसन रानी देवी को बर्तन धोने का साबुन दिखाया और उन्हें कुछ सुंघा दिया। जिससे बेसुध होने पर दोनों उनके कान की बाली उतारकर भाग गए थे।

    कोतवाली पुलिस ने सूचना के बाद मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरु कर दी थी। सोमवार की रात एसओजी प्रभारी व पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों आरोपित भेंड़ संपर्क मार्ग के दिरावटी मोड़ से जा रहे हैं। पुलिस ने चेकिंग लगाई तो दो बाइकों पर चार युवक आते दिखे। जिन्हें पुलिस ने रोकना चाहा तो वह भागने लगे और पीछा करने पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।

    पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो सुनील व रोशन के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर सड़क किनारे गिर गए और पकड़े गए। इसी दौरान रात एक बजे के लगभग पुलिस भागे हुए दो साथी धर्मेंद्र व मोतीलाल को जालौन क्षेत्र के लौना रोड पर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया उनके पैर में भी गोली लगी।

    पुलिस अधीक्षक ने की घटनास्थल की जांच

    पुलिस टीम ने चारों घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। उन्होंने कबूल किया कि वह चोरी, छिनैती व टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देते हैं और कोंच में भी उन्हीं लोगों ने महिलाओं की कान की बाली पार की थी। सूचना के बाद पहुंचे पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा ने घटनास्थल पर जांच की।

    बदमाशों के पास से पुलिस ने दो तमंचा, तीन कारतूस, दो बाइक, एक बैग में सामान बरामद किया है। बदमाशों की गिरफ्तारी में एसओजी प्रभारी वरुण सिंह, अजीत कुमार, रिंकू सिंह ने सहयोग किया।

    एसओजी व पुलिस की टीम ने चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिनके विरुद्ध बिहार राज्य में भी कई मामले दर्ज हैं। उनसे पूछताछ की जाएगी जिससे और मामलों का राजफाश हो सके। पुलिस व एसओजी टीम को 15-15 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा।

                                                                                     डॉ. दुर्गेश कुमार, पुलिस अधीक्षक