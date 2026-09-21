देश सेवा के बाद जालौन में अपने गांव लौटे पूर्व DGP विजय कुमार, लोगों ने किया जोरदार स्वागत
पूर्व डीजीपी विजय कुमार का उनके गृह जनपद जालौन के ग्राम सतोह पहुंचने पर ग्राम प्रधान हरिकिशोर पटेल सहित ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया।
HighLights
पूर्व डीजीपी विजय कुमार का गृह गांव सतोह में स्वागत हुआ।
ग्राम प्रधान हरिकिशोर पटेल ने सम्मान समारोह आयोजित किया।
विजय कुमार ने ग्रामीणों से गांव के विकास पर चर्चा की।
संवाद सहयोगी, जालौन। पूर्व डीजीपी विजय कुमार गृह जनपद के ग्राम सतोह पहुंचे तो ग्राम प्रधान सहित ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। ग्राम प्रधान हरिकिशोर पटेल के नेतृत्व में सम्मान समारोह का आयोजन किया।
विकासखंड के ग्राम सतोह में आयोजित कार्यक्रम में गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने पूर्व डीजीपी विजय कुमार का ग्रामीणों ने स्वागत किया। सम्मान समारोह के दौरान ग्राम प्रधान हरिकिशोर पटेल ने उन्हें गांव की विभिन्न गतिविधियों और विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि गांव के लिए यह गौरव की बात है कि पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने अपने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की। पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और गांव की स्थिति के बारे में जानकारी ली।
उन्होंने ग्रामीणों के साथ काफी समय बिताया और गांव से जुड़ी पुरानी यादों व वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा की। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के प्रतिभावान व्यक्ति का देश की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने के बाद अपने गांव आकर लोगों से मिलना सभी के लिए प्रेरणादायी है।
समारोह में प्रधान हरिकिशोर पटेल, प्रधान ममता सौरभ पटेल, छिरावली प्रधान लखन सिंह, विजय कुमार, बसोव नंदकिशोर राजपूत, कपिल राजपूत, सुरेंद्र राजपूत, सहित कई लोग मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें- त्योहारों पर मुंबई और पूर्वांचल की राह होगी आसान, जालौन से होकर गुजरेंगी दो स्पेशल ट्रेनें