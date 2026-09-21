देश सेवा के बाद जालौन में अपने गांव लौटे पूर्व DGP विजय कुमार, लोगों ने किया जोरदार स्वागत

संवाद सहयोगी, जालौन। पूर्व डीजीपी विजय कुमार गृह जनपद के ग्राम सतोह पहुंचे तो ग्राम प्रधान सहित ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। ग्राम प्रधान हरिकिशोर पटेल के नेतृत्व में सम्मान समारोह का आयोजन किया।

विकासखंड के ग्राम सतोह में आयोजित कार्यक्रम में गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने पूर्व डीजीपी विजय कुमार का ग्रामीणों ने स्वागत किया। सम्मान समारोह के दौरान ग्राम प्रधान हरिकिशोर पटेल ने उन्हें गांव की विभिन्न गतिविधियों और विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि गांव के लिए यह गौरव की बात है कि पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने अपने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की। पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और गांव की स्थिति के बारे में जानकारी ली।