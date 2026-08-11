हाथरस: पड़ोसी विवाद के बाद युवक की करंट लगने से मौत, परिवार ने हत्या का आरोप लगाया

संवाद सूत्र, सासनी (हाथरस)। गांव सठिया में रविवार देर रात पड़ोसियों से हुए झगड़े के बाद छत पर चढ़े युवक की करंट की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। पड़ोसियों के पथराव के बाद युवक छत पर चढ़ा था। हाईटेंशन लाइन के चपेट में आने से करंट लग गया, जिससे वह अचेत होकर गिर गए। स्वजन ने पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण करंट से मृत्यु होना आया है।

गांव सठिया निवासी राकेश का रविवार रात पड़ोसियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट और पथराव में बदल गया। आरोप है कि झगड़े से बचने के लिए राकेश छत पर चढ़ गया। इसी दौरान वह हाईटेंशन लाइन के चपेट में आने में आ गया और अचेत होकर गिर पड़ा।

पड़ोसी से झगड़े के बाद छत पर चढ़ा था युवक घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्वजन राकेश को सासनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सक ने जांच के बाद राकेश को मृत घोषित कर दिया। राकेश की मृत्यु की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया।