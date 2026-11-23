जागरण संवाददाता, हाथरस। बीएलएस इंटरनेशनल स्कूल हाथरस में वार्षिक समारोह का आयोजन अलीगढ़ रोड स्थित बीएलएस इंटरनेशनल स्कूल में किया गया। खूब पुरस्कार बरसे, इससे मेधावियों के चेहरे खिल गए। इसमें हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने खूब धमाल मचाया। भजन संध्या में प्रभू श्रीराम के जयकारे गूंजते रहे। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे प्रसिद्ध अभिनेता अरुण गोविल का मार्गदर्शन बच्चों को मिला।

शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में सांसद एवं सुप्रसिद्ध अभिनेता अरुण गोविल व बीएलएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन बीएल शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। रामायण में श्रीराम बने अरुण गोविल को देखकर सभी जय श्रीराम के जयकारे लगाने लगे। इस वर्ष वार्षिकोत्सव की मुख्य विषयवस्तु ''द एपिक श्रीराम'' रही। इसके तहत विद्यार्थियों ने भव्य भजन संध्या एवं संपूर्ण रामायण का मंचन प्रस्तुत किया।

संगीत, नृत्य, संवादों और आकर्षक मंच सज्जा के माध्यम से विद्यार्थियों ने रामायण के विभिन्न प्रसंगों को जीवंत कर दिया। पूरी प्रस्तुति में भारतीय संस्कृति, परंपरा और संस्कारों की सुंदर झलक देखने को मिली। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में जीवन में पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला।