    हिंदू राष्ट्र यात्रा मुस्लिम बहुल क्षेत्र से गुजरने पर पुलिस ने रोकी, गायिका कवि सिंह की ये हैं मांगें

    By Sachin Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 09:38 AM (IST)

    गायिका कवि सिंह के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र यात्रा हरिद्वार से चलकर हाथरस पहुंची। मुस्लिम बहुल क्षेत्र से गुजरने के प्रयास पर पुलिस ने इसे रोका, जिसस ...और पढ़ें

    कवि सिंह के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र यात्रा पहुंची हाथरस।

    संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। गायिका कवि सिंह के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र यात्रा मंगलवार को हाथरस पहुंची। इस पदयात्रा का हाथरस में विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। यह यात्रा 16 दिसंबर को हरिद्वार में हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर शुरू हुई थी। हरिद्वार से चलकर यह पदयात्रा रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और अलीगढ़ होते हुए हाथरस पहुंची।

    हाथरस में राष्ट्रीय हनुमान दल सहित कई हिंदूवादी संगठनों के सदस्य इसमें शामिल हुए। यात्रा को मुस्लिम बहुल इलाके में ले जाने के प्रयास पर सदर काेतवाली पुलिस ने रोक लगा दी। इस दौरान गायिका कवि सिंह और कुछ अन्य लोगों की पुलिस से बहस हुई।

    पुलिस की कड़ी सुरक्षा

    इस घटना के कारण तालाब ओवरब्रिज पर काफी देर तक यातायात बाधित रहा। बाद में, पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच पदयात्रा को शहर के मुरसान गेट इलाके से मथुरा रोड की ओर रवाना किया गया। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने नारे लगाए। बातचीत में गायिका कवि सिंह ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरे हिंदू समाज को एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों का हवाला देते हुए कहा कि भारत के हिंदुओं को भी जागरूक होना चाहिए।

    मथुरा में समाप्त होगी पदयात्रा

    कवि सिंह के अनुसार, यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो हिंदुत्व खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पदयात्रा मथुरा में समाप्त होगी। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ताकि 'हम जहां चाहें वहां मंदिर बना सकें।' उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां मजारों और मस्जिदों को न देखना पड़े, यह तभी संभव है जब देश हिंदू राष्ट्र बने। यात्रा में काफी संख्या में संगठन के लोग मौजूद रहे।