हाथरस में बस-ट्रक की जोरदार भिड़ंत: दोनों चालक गंभीर रूप से घायल, आठ यात्री भी चोटिल

जागरण संवाददाता, हाथरस। सिकंदराराऊ में रविवार देर रात कासगंज रोड पर ढाबे के पास ट्रक और रोडवेज बस की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बस में सवार आठ यात्रियों को चोटें आईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

राजस्थान के अजमेर डिपो की रोडवेज बस करीब 45 यात्रियों को लेकर बरेली से जयपुर जा रही थी। बस सिकंदराराऊ क्षेत्र में कासगंज रोड पर पहुंची थी, तभी पंत चौराहे की ओर से आ रहे ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।