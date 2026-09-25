हाथरस में हादसा, दाऊजी मेले से लौट रही वैन खंभे और पेड़ से टकराई; 10 घायल

जागरण संवाददाता, हाथरस। दाऊजी मेले से लौट रहे युवकों की ईको वैन शुक्रवार तड़के भीषण हादसे का शिकार हो गई। सादाबाद-जलेसर मार्ग पर महरारा चौराहे से आगे मोड़ पर तेज रफ्तार ईको वैन अनियंत्रित होकर हाईटेंशन लाइन के खंभे को तोड़ते हुए पेड़ से जा टकराई।

हादसे में एक किशोर समेत 10 युवक घायल हो गए, जिनमें चार की हालत गंभीर होने पर आगरा रेफर किया गया है। नगला मेवा गांव के युवकों ने गुरुवार शाम दाऊजी मेला देखने का प्लान बनाया था। इसके लिए गांव की ईको वैन किराए पर ली गई थी।

इसमें 14 वर्षीय अमित उर्फ टैंटा, सनी, अंशु, दीपू, सतेंद्र, रवींद्र, विष्णु, चालक कृष्णा और सहपऊ निवासी यशपाल समेत अन्य सवार थे। सभी गुरुवार शाम मेला देखने हाथरस गए थे। शुक्रवार तड़के लौटते समय सादाबाद-जलेसर मार्ग पर हादसा हो गया। मोड़ पर वैन अनियंत्रित हुई और सड़क किनारे खड़े बिजली के खंभे से टकरा गई।