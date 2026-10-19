रिमोट वाली कार के लिए 700 KM के सफर पर निकले दो मासूम भाई, रास्ते में मिला ट्रक ड्राइवर तो सामने आई पूरी कहानी

जागरण संवाददाता, हाथरस। मां ने रिमोट वाली कार के लिए डांटा तो दो मासूम भाइयों ने ऐसा कदम उठाया कि स्वजन की सांसें अटक गईं।

दोनों अपनी-अपनी साइकिल उठाकर अलीगढ़ से करीब 700 किलोमीटर दूर जौनपुर स्थित दादा-दादी के घर जाने के लिए निकल पड़े। शनिवार रात सिकंदराराऊ में एक ट्रक चालक की सतर्कता से दोनों मिल गए। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित परिजनों के हवाले कर दिया।

अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र निवासी इंजीनियर अभिषेक मिश्रा और खुशबू मिश्रा के बेटे अभिनव (13) कक्षा सात और अक्षत (7) कक्षा तीन के छात्र हैं। दोनों अतरौली के सेंट जान स्कूल में पढ़ते हैं। मां की डांट से नाराज होकर निकले दोनों भाई स्वजन ने बताया कि रिमोट वाली कार मांगने पर मां ने उन्हें डांट दिया था। इससे नाराज होकर दोनों शनिवार दोपहर करीब तीन बजे ट्यूशन के समय साइकिल लेकर घर से निकल गए। रात करीब साढ़े आठ बजे दोनों सिकंदराराऊ के कासगंज रोड स्थित सरदला पुल के पास एक ट्रक चालक से जौनपुर का रास्ता पूछ रहे थे।