हाथरस से जुड़े फरीदाबाद विस्फोटक मामले के तार, रसायन कारोबारी जांच के घेरे में

जागरण संवाददाता, हाथरस। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में 2496 किलोग्राम पटाखा निर्माण सामग्री की बरामदगी के तार हाथरस से जुड़ने के बाद यहां के रसायन कारोबारियों पर हरियाणा पुलिस और खुफिया विभाग की नजर पड़ गई है। मुकेश कॉलोनी के रिहायशी इलाके में एक कमरे से मिले 2296 किलो पोटेशियम नाइट्रेट और 200 किलो गंधक के मामले में गिरफ्तार पुनीत ने पूछताछ में सामग्री हाथरस से लाने की बात कही है।

तीन दिन के रिमांड में पुलिस अब यह पता लगाएगी कि हाथरस में सामग्री किससे खरीदी गई और इसकी सप्लाई में कौन-कौन शामिल है। 2023 में भी सामने आया था कनेक्शन जिले का नाम पहली बार इस तरह की जांच में नहीं आया है। 2023 में पश्चिम बंगाल के दत्तपुकुर पटाखा फैक्टरी विस्फोट की जांच में एसटीएफ को हाथरस से कलमी शोरा भेजे जाने की जानकारी मिली थी। जांच में हाथरस की एक फर्म से 50-50 किलो के 10 कट्टे हावड़ा भेजे जाने का तथ्य सामने आया था।