हाथरस में भगवान परशुराम की प्रतिमा से छेड़छाड़ पर बवाल, 24 घंटे में गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी

जागरण संवाददाता, हाथरस। भगवान परशुराम की प्रतिमा के साथ किसी असामाजिक तत्व ने अशोभनीय हरकत कर डाली। मंगलवार रात परशुराम जी के हाथ में लगा फरसा और धनुष क्षतिग्रस्त कर दिया गया। प्रतिमा पर कीचड़ फेंकी गई। बुधवार को लोगों ने तीखी नाराजगी जाहिर की। ब्राह्मण समाज के लोगों ने विरोध जताया। एक बाइक सवार युवक तोड़फोड़ करता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ है।

श्री ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा उर्फ योगा पंडित ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है। साथ ही 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय की पत्नी एवं पूर्व सांसद व जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय ने भी पुलिस को शिकायती पत्र दिया है। शहर में 22 फीट ऊंची भगवान परशुराम की प्रतिमा लगी हुई है।

कल शाम तक प्रतिमा सही थी। सुबह प्रतिमा पर कीचड़ पड़ी थी। धनुष व फरसा टूटा हुआ था। कुछ ही देर में भीड़ एकत्र हो गई। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष योगा पंडित मौके पर पहुंचे और घटना के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। जानकारी होने पर सीओ सिटी हिमांशु माथुर, सीओ सादाबाद योगेंद्र कृष्ण नारायण और कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र सिंह राघव फोर्स के साथ पहुंच गए और लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया।