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हाथरस में भगवान परशुराम की प्रतिमा से छेड़छाड़ पर बवाल, 24 घंटे में गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी

By Digital Desk Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Thu, 17 Sep 2026 01:29 AM (IST)

हाथरस में भगवान परशुराम की प्रतिमा के फरसे और धनुष को क्षतिग्रस्त कर कीचड़ फेंकी गई, जिससे ब्राह्मण समाज में ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. भगवान परशुराम की प्रतिमा का फरसा और धनुष तोड़ा गया।

  2. प्रतिमा पर कीचड़ फेंकी गई, जिससे लोगों में नाराजगी।

  3. सीसीटीवी फुटेज में तोड़फोड़ करता युवक कैद, जांच जारी।

जागरण संवाददाता, हाथरस। भगवान परशुराम की प्रतिमा के साथ किसी असामाजिक तत्व ने अशोभनीय हरकत कर डाली। मंगलवार रात परशुराम जी के हाथ में लगा फरसा और धनुष क्षतिग्रस्त कर दिया गया। प्रतिमा पर कीचड़ फेंकी गई। बुधवार को लोगों ने तीखी नाराजगी जाहिर की। ब्राह्मण समाज के लोगों ने विरोध जताया। एक बाइक सवार युवक तोड़फोड़ करता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ है।

श्री ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा उर्फ योगा पंडित ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है। साथ ही 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय की पत्नी एवं पूर्व सांसद व जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय ने भी पुलिस को शिकायती पत्र दिया है। शहर में 22 फीट ऊंची भगवान परशुराम की प्रतिमा लगी हुई है।

कल शाम तक प्रतिमा सही थी। सुबह प्रतिमा पर कीचड़ पड़ी थी। धनुष व फरसा टूटा हुआ था। कुछ ही देर में भीड़ एकत्र हो गई। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष योगा पंडित मौके पर पहुंचे और घटना के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। जानकारी होने पर सीओ सिटी हिमांशु माथुर, सीओ सादाबाद योगेंद्र कृष्ण नारायण और कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र सिंह राघव फोर्स के साथ पहुंच गए और लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया।

इसके बाद में लोगों ने प्रतिमा की सफाई कराई और पूजा-अर्चना की। सीओ सिटी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आए युवक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए पांच टीमें गठित की गई हैं।

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