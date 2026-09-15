हाथरस दाऊजी मेले में ऐतिहासिक कुश्ती दंगल, पहली बार लागू होंगे WFI के नियम

जागरण संवाददाता, हाथरस। श्री दाऊजी महाराज के 115वें मेले में अखिल भारतीय कुश्ती दंगल का विशाल आयोजन किया जा रहा है। दंगल को ऐतिहासिक बनाने के लिए दंगल संयोजक विपुल गौड़ और दंगल कमेटी विशेष प्रयास कर रही है।

मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस में बताया गया कि पहले दिन हाथरस दाऊजी मेले में पहली बार डब्ल्यू एफ आई के नियमों के अनुसार कुश्ती का आयोजन होगा। इसमें कुश्ती संघ के अधिकारियों के निर्देशन में रेफरी सहित लगभग 100 से अधिक पुरुष व महिला पहलवान अलग-अलग भार वर्ग में कुश्ती लड़ेंगे।

पुरुषों के लिए 57-65, 65-85 और 85 किलो से ऊपर तथा महिलाओं के लिए 55-60, 65-70 किलो वर्ग में मुकाबले होंगे। प्रत्येक वर्ग में गोल्ड, सिल्वर और ब्रान्ज मेडल देकर विजेता घोषित किए जाएंगे। इससे स्थानीय अखाड़ों के पहलवानों को संघ के नियमों की जानकारी के साथ करियर के नए अवसर मिलेंगे।