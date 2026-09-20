हाथरस में टला बड़ा रेल हादसा: पटरियों के टुकड़े से टकराने से बची हाथरस-किला मेमू, लोको पायलट ने दिखाई सूझबूझ

जागरण संवाददाता, हाथरस। दिल्ली से हाथरस किला जा रही 64582 एचएडी पैसेंजर ट्रेन शनिवार को रेलवे ट्रैक पर पटरियों के टुकड़े पड़े होने के कारण हादसे का शिकार होने से बच गई। लोको पायलट की नजर समय रहते ट्रैक पर पड़े सामान पर पड़ गई। उन्होंने ट्रेन की गति धीमी कर उसे किलोमीटर संख्या 1298/15 के पास रोक दिया। जांच में मरम्मत कार्य के दौरान रेल लाइन पर पटरियों के टुकड़े छूटे होने की बात सामने आई है।

उत्तर मध्य रेलवे के हाथरस जंक्शन से हाथरस किला स्टेशन की ओर जा रही ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रैक पर कुछ सामान पड़ा देखा। ट्रेन रोकने के बाद नीचे उतरकर जांच की तो रेलवे लाइन पर तीन-चार पटरियों के टुकड़े पड़े मिले।

ट्रैक पर पड़े टुकड़ों को हटाया सूचना मिलते ही रेल प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ट्रैक से टुकड़ों को हटाया। इसके चलते ट्रेन करीब 45 मिनट तक खड़ी रही। करीब ढाई बजे के बाद ही ट्रेन किला स्टेशन की ओर रवाना हुई। इस दौराना यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही रेल प्रशासन ने इसकी जांच शुरू करा दी।