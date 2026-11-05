हाथरस में मकान में आग लगने से पति-पत्नी जिंदा जले, सोते समय हादसा; शादी समारोह में गया था परिवार

जागरण, संवाददाता, हाथरस। सादाबाद क्षेत्र के मोहल्ला कहारान में बुधवार देर रात एक मकान में आग लगने से वृद्ध दंपती की जलकर मृत्यु हो गई। हादसा रात करीब दो बजे हुआ।

आग इतनी तेजी से फैली कि घर में सो रहे दंपती को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस, दमकल और एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

मोहल्ला कहारान निवासी 70 वर्षीय शहजाद पुत्र मुन्ना कपड़ों की सिलाई का काम करते थे। वह अपनी 65 वर्षीय पत्नी सलमा बेगम के साथ मकान में रहते थे।

बुधवार रात भोजन करने के बाद दोनों सोने चले गए। उनका छोटा बेटा भी उनके साथ रहता है, लेकिन वह परिवार के साथ ससुराल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गया था। अन्य बच्चे अलग रहते हैं।

वृद्ध दंपती जिंदा जले

रात करीब दो बजे अज्ञात कारणों से मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। अंदर सो रहे दंपती आग और धुएं के बीच फंस गए। आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची।