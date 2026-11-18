जागरण संवाददाता, हाथरस। किला स्टेशन पर शंटिंग करते समय मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। इससे ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। इसकी खबर लगते ही टूंडला से तकनीकी कर्मचारी सहित अधिकारी सड़क मार्ग से किला स्टेशन पहुंचे। उन्होंने लिफ्ट मशीन से उतरे हुए डिब्बे को पटरी पर खड़ा किया। इसके बाद अधिकारी जांच में शाम तक लगे रहे।

उत्तर मध्य रेलवे के हाथरस जंक्शन स्टेशन पर पंजाब से गेहूं लेकर मालगाड़ी पहुंची थी। बुधवार की सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे ट्रेन शंटिंग कर रही थीं। इसी दौरान एक डिब्बे के दो व्हील बेटरी हो गए। इससे अचानक ट्रेन जाम हो गई। आगे पीछे होना ही बंद हो गया। तेज धमाका होने से वहां काम कर रहे मजदूर इधर उधर भागने लगे।

तुरंत मौके पर गार्ड व लोको पायलट पहुंच गए। इसी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई। इससे रेल प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। अलीगढ़, टूंडला से पीडब्लूआइ, हाथरस जंक्शन से स्टेशन अधीक्षक, सीनियर डीईएन सहित अन्य अधिकारी पहुंच गए।

लिफ्ट मशीन से बटरी पर खड़ी किए डिब्बे ट्रेन के का डिब्बा बेटरी होने की खबर पता चलते ही टूंडला से बस द्वारा तकनीकी कर्मचारी व अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लिफ्ट मशीन से जिस डिब्बे के व्हीन उतरे थे, उन्हें पटरी पर खड़ा कर दिया। इसमें करीब एक से दो दो घंटे का समय लगा। 42 डिब्बों वाली यह ट्रेन पंजाब से गेहूं लेकर आई थी। इंजन से 13वां डिब्बा बेटरी हुआ था। इसके बाद देर शाम तक अधिकारी जांच में लगे रहे।