संवाद सूत्र, सिकंदराराऊ(हाथरस)। गांव जिमीसपुर में गुरुवार को हुए विवाद के दौरान फायरिंग और मारपीट के मामले में पुलिस ने 24 लोगों को नामजद करते हुए अभियोग पंजीकृत किया है। मौके से कमलेश, विवेक और अभिषेक को गिरफ्तार किया गया है।

उप निरीक्षक लखमी सिंह की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। बताया कि 26 नवंबर को दोनों पक्षों के लोग एकजुट होकर मौके पर पहुंचे थे। आरोप है कि उनके हाथों में लाठी-डंडे, फावड़े, कुल्हाड़ी और अवैध असलहे थे।

कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई और जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की गई। इस दौरान कई महिला-पुरुष घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भिजवाया।

मौके से रक्तरंजित कुल्हाड़ी, फावड़ा, डंडे और ईंट-रोड़े बरामद किए गए। गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था और लोग घरों में बंद हो गए थे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर पैदल गश्त और फ्लैग मार्च किया गया।