दाऊजी मेला: डेढ़ करोड़ की मांग पर मिले 60 लाख, अब 22 दिन चलेगा हाथरस का प्रसिद्ध मेला

जागरण संवाददाता, हाथरस। आखिर, प्रशासन से मान ही लिया कि श्री दाऊजी मेला महज 15 दिन में पूरा नहीं हो सकता। यही कारण है कि अब मेला 15 दिन नहीं अब पूरे 22 दिन लगेगा।

वैसे तो श्री दाऊजी मेला 15 सितंबर से शुरू हो जाता है मगर विधिवत उद्घाटन दो दिन 17 सितंबर को होगा। उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि का नाम अभी फाइनल नहीं किया गया है।

प्रशासन ने मेले को 20 दिन कराने के बजाय 15 दिन में खत्म करने का निर्णय लिया मगर अब संशोधन करते हुए मेला 22 दिन कराने का निर्णय लिया गया है।

मेले की तहबाजारी का ठेका करीब एक करोड़ में उठा दिया गया है। मगर इसके अलावा राजकीय मेला होने के कारण प्रशासन की ओर से शासन से डेढ़ करोड़ रुपये मेले के लिए मांगे गए थे मगर शासन ने सिर्फ पांच प्रतिशत की वृद्धि करके 60 लाख रुपये का बजट ही मंजूर किया है।