जागरण संवाददाता, हाथरस। हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव नगला इमलिया के पास देर रात करीब एक बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया। धान से भरी ट्रैक्टर-ट्राॅली ने एक कार में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे खंभे से जा टकराई। हादसे के समय कार में पांच लोग सवार थे। गनीमत रही कि सभी लोग बाल-बाल बच गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

कार में सवार सभी पांच लोग हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव शेरपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने गांव वापस लौट रहे थे। इसी दौरान नगला इमलिया के पास धान से भरी फार्मट्रैक ट्रैक्टर-ट्राॅली ने उनकी कार में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।