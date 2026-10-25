हाथरस में डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर बढ़ा तनाव, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हटवाई मूर्ति

संवाद सूत्र, हाथरस। मुरसान के गांव डेंगरा में ग्राम सभा की जमीन पर बिना अनुमति डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा रखे जाने से गांव में तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मूर्ति हटवाई।

बीट आरक्षी कांस्टेबल इंद्रजीत ने तहरीर दी कि 24 अक्टूबर को वह गांव डेंगरा गए थे। वहां बंटू और रिंकू व पांच अज्ञात ग्रामीणों ने रात में ग्राम सभा की जमीन पर अंबेडकर जी की प्रतिमा रख दी थी। इससे गांव में तनाव हो गया।