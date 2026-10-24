अयोध्या में स्थापित होगी छत्रपति शिवाजी महाराज की 17 फीट ऊंची प्रतिमा, 27 दिसंबर को होगा भव्य कार्यक्रम

जागरण संवाददाता, अयोध्या। स्वराज, साहस, सुशासन और राष्ट्रसम्मान के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की 17 फिट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। उनके जीवन और आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गोसाईंगंज विधानसभा क्षेत्र के महबूबगंज बाजार स्थित साई बाबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी परिसर में भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी।

भाजपा नेता डॉ. सर्वेश कुमार वर्मा ने बताया कि 27 दिसंबर को प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें करीब 30 हजार लोगों की सहभागिता का लक्ष्य रखा गया है। सिविल लाइन स्थित शाने अवध होटल सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉ. वर्मा ने बताया कि प्रतिमा का निर्माण कुशल कारीगरों द्वारा पूरा किया जा चुका है।