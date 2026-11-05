हाथरस में 14 महीने के मासूम की मौत, श्वास नली में कुछ अटका...चली गई सांस

संवाद सूत्र, चंदपा (हाथरस)। गांव बघना में दीवाली से पहले एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां करीब 14 महीने के मासूम सौर्य की श्वास नली में कुछ चले जाने से मृत्यु हो गई। घटना बुधवार सुबह करीब चार बजे की बताई जा रही है।

शौर्य अपने घर पर था। सुबह चार बजे अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। स्वजन घबरा गए और तुरंत उसे लेकर स्थानीय स्तर पर इलाज के लिए भागे। पहले उसे गांव में ही मनोज के यहां मंशीराम के पास ले जाया गया। वहां से मना किए जाने के बाद परिजन उसे टेढ़ी बगिया स्थित जेके अस्पताल लेकर पहुंचे।

जेके अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डाक्टर ने उसे आगरा रेफर कर दिया। स्वजन उसे लेकर आगरा के एक अस्पताल पहुंचे। वहां उसे एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। डाक्टर ने बच्चे को बचाने के लिए अथक प्रयास किए, लेकिन श्वास नली में कुछ अटक जाने के कारण उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया।

मृतक बच्चे के पिता का नाम मोहित और माता का नाम निक्की है। बच्चे के नाना गुड्डू पुत्र जनक सिंह बघना गांव के ही निवासी हैं। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां का रो-रोकर बुरा हाल है। स्वजन का कहना है कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। पल भर में ही हंसता-खेलता बच्चा उनकी गोद से हमेशा के लिए चला गया। ग्रामीणों के अनुसार, शौर्य घर का लाड़ला था।