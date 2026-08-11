बसपा की नई सोशल इंजीनियरिंग: आकाश आनंद ने सर्व समाज को साधने का दिया संदेश

अभिषेक तायल, हाथरस। बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में आकाश आनंद ने एक बार फिर पार्टी की उस राजनीतिक रणनीति को सामने रखा, जिसके केंद्र में दलित, पिछड़े, मुस्लिम और सवर्ण समाज को साथ लेकर सत्ता की राह तैयार करने का संदेश है। उन्होंने कहा कि बसपा किसी एक वर्ग की पार्टी नहीं, बल्कि सर्व समाज के हितों के लिए काम करने वाला राजनीतिक संगठन है। उनके भाषण में ब्राह्मण समाज से लेकर किसान, युवा और अन्य वर्गों को जोड़ने की कोशिश साफ नजर आई।

बसपा की राजनीति में सामाजिक समीकरण हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने बहुजन समाज को राजनीतिक ताकत देने की रणनीति तैयार की थी। बाद में मायावती के नेतृत्व में बसपा ने ''सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय'' के नारे के साथ सामाजिक आधार का विस्तार किया। 2007 के विधानसभा चुनाव में यह प्रयोग खास तौर पर सफल रहा और बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई।

सादाबाद में अविन शर्मा के सहारे सवर्ण वोट बैंक को साधने की कोशिश आकाश आनंद ने डॉ. अविन शर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा करते हुए सवर्ण समाज की भागीदारी का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में हर समाज के लोग सिपाही की तरह खड़े हैं। उन्होंने ब्राह्मण समाज से जुड़े बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा, क्षत्रिय समाज के बलिया विधायक स्व. उमाशंकर सिंह और मुस्लिम समाज से पूर्व सांसद बाबू मुनकाद अली जैसे पुराने चेहरों का मंच से जिक्र किया।