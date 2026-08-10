आकाश आनंद ने अखिलेश को बताया अंकल, सपा-कांग्रेस और भाजपा पर जमकर बरसे बसपा नेता

जागरण संवाददाता, हाथरस। हाथरस के सादाबाद में सोमवार को बसपा के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद सपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव को उन्होंने मंच से अंकल बोला।

आकाश ने मंच से कहा कि कांग्रेस के लोग उसी थाली के चट्टे बैठे हैं, जब सरकार में आएंगे तो भाजपा जैसा ही काम करेंगे। गलती से भी कांग्रेस को वोट पड़ गया तो ये भी वही काम करेंगे जो भाजपा और सपा ने किया है। अखिलेश यादव की उम्र अब हो गई है, वो हमसे बड़े हैं इसलिए अंकल नहीं बोलूं तो क्या बोलूं।