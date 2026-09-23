शिक्षा विभाग की नई पहल: स्कूलों में बनेंगे ई-कचरा केंद्र, पुराने मोबाइलों से बच्चे सीखेंगे वेस्ट मैनेजमेंट

आकाश राज सिंह, हाथरस। उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक स्कूलों को अब ई-कचरा संग्रहण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। शिक्षा विभाग की इस नई पहल का उद्देश्य छात्रों को इलेक्ट्रानिक कचरे की पहचान कराना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इस व्यवस्था के तहत छात्र अपने घरों में पड़े अनुपयोगी व खराब इलेक्ट्रानिक उपकरणों को अभिभावकों की सहमति से स्कूल में बने संग्रह केंद्र पर जमा कर सकेंगे। इससे उन्हें ई-कचरा वेस्ट मैनेजमेंट सिखाया जाएगा।



राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू दिशा निर्देशों को जमीन स्तर पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। इमसें सरकारी स्कूलों के बच्चों को कौशल विकास से जोड़ा जा रहा है।

स्वच्छता बढ़ाने के लिए हो रहा स्कूलों में कचरा प्रबंधन की पढ़ाई शिक्षक रामनरेश बताते हैं कि अब बच्चों का कचरा प्रबंधन सिखाया जाएगा। इसके लिए स्कूलों में खराब उपकरणों को सुरक्षित कंटेनरों में एकत्रित किया जाएगा। इनमें खराब व बेकार पड़े मोबाइल, चार्जर, कैलकुलेटर, की-बोर्ड सहित अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण शामिल होंगे। स्कूली स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ई-कचरे को सुरक्षित और सूखे कंटेनरों में ही रखा जाए। बच्चों को घर पर पड़े ई-कचरे को पहचानने और उसे सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

दो चरणों में चलेगा अभियान ई-कचरा प्रबंधन के लिए दो चरणों में अभियान चलाया जाएगा। शिक्षक राहुल बताते हैं कि यह निर्देश स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने दिए हैं। पहला चरण 30 सितंबर तक व दूसरा चरण दो अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें चार रंग के कूड़े दान रखे जाएंगे। इसमें उसके अनुसार ही कचरा एकत्रित किया जाएगा। स्वच्छता के साथ ईको फ्रेंडली वातावरण बनाने पर जोर रहेगा।