कनेक्शन ब्लॉक, सब्सिडी बंद और महंगा मिलेगा घरेलू सिलिंडर! आखिरी चेतावनी; 30 से पहले करा लें E-Kyc

जागरण संवाददाता, हाथरस। शासन की ओर से लगातार गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं से कहा जा रहा है कि वह अपने कनेक्शन की ई-केवाईसी करा लें। मगर गैस कनेक्शन उपभोक्ता ऐसे में जिनकी मुसीबत अब बढ़ने वाली है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर के बाद बिना ई-केवाईसी वाले कनेक्शन ब्लॉक कर दिए जाएंगे और सब्सिडी भी रोक दी जाएगी।

जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने बताया कि शासन ने फर्जी कनेक्शन रोकने और डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी का पैसा सीधे खाते में भेजने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की है। गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर लाभार्थी का आधार सत्यापन कर बायोमेट्रिक से ई-केवाईसी करें। तमाम परिवार उधार के सिलिंडर से चला रहे काम चला रहे हैं। लापरवाही पड़ेगी भारी हकीकत यह है कि तमाम परिवार गैस सिलिंडर न होने के कारण उधार के गैस सिलिंडर से काम चला रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई लोग एजेंसी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में यदि समय से ई-केवाईसी नहीं हुई तो उनकी रसोई फिर से चूल्हे पर आ जाएगी।

पोरा गांव सिकंदराराऊ की सीमा देवी का कहना है कि गैस महंगी होने से वैसे भी महीनों तक सिलिंडर नहीं भरवा पाते, अब ई-केवाईसी के नाम पर और दौड़ाया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने बताया कि पीएम उज्जवला योजना के तहत 119029 कनेक्शन, सामान्य गैस सिलिंडरों की संख्या 118316 है। इनमें करीब 15 प्रतिशत कनेक्शन ऐसे हैं जिनकी ई-केवाईसी अभी तक नहीं हो सकी है। ई-केवाईसी न कराने वाले गैस उपभोक्ताओं को अब आखिरी मौका 30 सितंबर तक है। ई-केवाईसी न कराने पर गैस कनेक्शन पर तो गैस मिलेगी नहीं साथ में कार्मिशियल सिलिंडर मिल पाए। इसकी कोई गारंटी नहीं है।