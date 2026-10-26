हाथरस में स्वदेशी लाइटों से जगमगाएगी दिवाली, चीनी झालरों को कहा बाय बाय

जागरण संवाददाता,हाथरस। दीपावली के नजदीक आते ही लाइट का बाजार भी चमकने लगा है। घरों को सजाने के लिए रंग बिरंगी लाइटाें का अलग ही क्रेज है। सजावट में लाइटिंग सबसे प्रमुख होती है। इस पर दिल खोलकर खर्च किया जा रहा है। चाइनीज झालराें से लोग दूरी बना रहे हैं। स्वदेशी सामान की अधिक खरीदारी हो रही है। इस बार तिरंगा लाइट, हैंगिग लाइट सहित अन्य आइटम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

दीपावली को लेकर बाजारों में ग्राहक खरीदारी के लिए सुबह से ही निकलने लगते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहक सुबह आते हैं और दोपहर तक खरीदारी करके चले जाते हैं। दोपहर से रात तक शहर व आसपास के ग्राहकों द्वारा खरीदारी की जा रही है।

50 रुपये से 500 रुपये तक में मिल रही रंग बिरंगी झालर रंग पेंट व खान पान के सामान के साथ अब सबसे अधिक खरीदारी घर व प्रतिष्ठानों को जगमग करने वाले सामान की की जा रही है। इसमें रंग बिरंगी झालर, तिरंगा लाइट, ट्रीलाइट, डिस्को लाइट सहित अन्य शामिल हैं। लाइटिंग के सामान की सबसे अधिक दुकान कमला बाजार, घंटाघर, सादाबाद गेट, नयागंज, मुरसान गेट बाजारों में हैं। दुकानदार मनोज बताते हैं कि लाइटिंग का सामान एक माह पहले ही दिल्ली व अन्य शहरों से लाकर रख लिया था। अब तो उसकी बिक्री की जा रही है।