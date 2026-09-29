आग की ऊंची लपटें देखकर थमे वाहनों के पहिये: हाथरस में ट्रैक्टर-पिकअप की भिड़ंत के बाद मैक्स गाड़ी जलकर राख

जागरण संवाददाता, हाथरस। कोतवाली सादाबाद क्षेत्र में आगरा रोड पर बरोस और सीस्ता के समीप सोमवार की देर रात्रि ट्रैक्टर और मैक्स पिकअप में आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मैक्स पिकअप में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरा वाहन धू-धू कर जल उठा।

सड़क पर आग की ऊंची लपटें उठने से अफरा-तफरी मच गई। ट्रैक्टर सादाबाद की ओर से आलू लादकर आगरा की तरफ जा रहा था, जबकि मैक्स पिकअप आगरा से हाथरस की ओर आ रही थी। हादसे के बाद आग का गोला बन गई पिकअप बरोस-सीस्ता के बीच दोनों वाहनों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर सड़क किनारे क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं मैक्स पिकअप आग का गोला बन गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और सादाबाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। आग की भयावहता को देखते हुए तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक मैक्स पिकअप पूरी तरह जल चुकी थी।