क्या है डिजिटल फास्टिंग? नवरात्र में व्रत के साथ-साथ डॉक्टरों ने दी इसकी भी सलाह; सेहत रहेगी दुरुस्त

जागरण संवाददाता, हरदोई। Navratri 2026 | Digital Fasting | नवरात्र में कोई नौ दिन अन्न का त्याग करता है तो कोई फलाहार पर रहकर मां दुर्गा की आराधना करता है। तन और मन की शुद्धि के इस पर्व पर क्यों न मोबाइल का भी व्रत रखा जाए।

सुबह आंख खुलते ही मोबाइल देखना और रात में सोने से पहले तक स्क्रीन पर नजरें टिकाए रखना अब आदत बन चुकी है। बच्चे खेल का मैदान छोड़कर मोबाइल में उलझे हैं तो बड़े भी परिवार के बीच बैठकर स्क्रीन में खोए रहते हैं।

लगातार मोबाइल के इस्तेमाल से नींद, एकाग्रता और आंखों की सेहत प्रभावित हो सकती है। ऐसे में नवरात्र के नौ दिन 'डिजिटल फास्टिंग' की शुरुआत का अच्छा अवसर है। परिवार को भी दें प्राथमिकता मोबाइल का जरूरी इस्तेमाल करें, लेकिन मनोरंजन और सोशल मीडिया का समय सीमित कर परिवार, पूजा-पाठ और अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। मनोचिकित्सक डॉ. कुंवर अखिलेश सिंह के अनुसार लगातार मोबाइल और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने से बेचैनी, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता में कमी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। देर रात स्क्रीन देखने से नींद भी प्रभावित होती है। नवरात्र में प्रतिदिन कुछ घंटे मोबाइल से दूरी बनाएं।

'खाली समय में करें योग' खाली समय ध्यान, योग और परिवार के साथ बिताएं। इससे मानसिक सुकून मिल सकता है। तो वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. विजय तोमर कहते हैं कि मोबाइल पर लगातार नजरें टिकाने से आंखों में सूखापन, जलन, सिरदर्द और धुंधला दिखाई देने जैसी शिकायतें हो सकती हैं।