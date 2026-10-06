हरदोई में कुएं से दो विषैले ‘रसेल वाइपर’ सांपों का रेस्क्यू, वन विभाग ने सुरक्षित जंगल में छोड़ा

जागरण संवाददाता, हरदोई। प्रतापनगर-बेनीगंज मार्ग पर झरोइया गांव के सामने स्थित एक कुएं से वन विभाग की टीम ने दो विषैले रसेल वाइपर सांपों को सकुशल बाहर निकाल लिया।

रेस्क्यू के बाद दोनों सांपों को आबादी से दूर घने जंगलों में सुरक्षित छोड़ दिया गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।

मार्ग किनारे स्थित कुएं में ग्रामीणों ने दो विशालकाय और जहरीले सांपों को रेंगते देखा। रसेल वाइपर को भारत के सबसे खतरनाक और विषैले सांपों में गिना जाता है। अनहोनी की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जानकारी वन विभाग को दी।