इंटरनेशनल खिलाड़ी पूनम तिवारी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सम्मानित, बढ़ाया हरदोई का मान

जागरण संवाददाता, हरदोई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाली जिले की पहली अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी पूनम तिवारी को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में सम्मानित किया है। पूनम की इस बड़ी उपलब्धि से पूरे जिले में गर्व और हर्ष का माहौल है। जिले के अधिकारियों व खेल प्रेमियों ने उनके ऐतिहासिक और प्रेरणादायक योगदान को सराहा गया है।

पूनम तिवारी का खेल और सामाजिक सफर युवाओं के लिए एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने वर्ष 1996 से अपनी खेल यात्रा शुरू की और 2002 में दक्षिण कोरिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर देश का तिरंगा लहराया था। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2002 से 2018 तक लगातार 16 वर्षों तक जिला खेल कार्यालय हरदोई में एनआईएस (एडहाक कोच) के रूप में अपनी सेवाएं दीं और अनगिनत नई खेल प्रतिभाओं को तराशने का काम किया।

खेल के तकनीकी और प्रशासनिक विकास में भी अहम योगदान खेल के मैदान पर उन्होंने साउथ एशियन चैंपियनशिप समेत कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निष्पक्ष रेफरी और ऑफिशियल की भूमिका भी निभाई है। खेल के तकनीकी और प्रशासनिक विकास में भी उनका अहम योगदान रहा है।