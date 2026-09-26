Bollywood में छाए हरदोई के अभिषेक मिश्रा, अभिनेता राम कपूर की वेब सीरीज 'हुंकार' में आएंगे नजर

संवाद सूत्र, हरदोई। पिहानी कस्बे के युवा अभिषेक मिश्रा ने अपनी अभिनय प्रतिभा से बॉलीवुड में पहचान बनाई है। उन्हें चर्चित निर्माता-निर्देशक करण कपाड़िया और नित्या मेहरा की वेब सीरीज 'हुंकार' में अभिनय करने का अवसर मिला है। यह सीरीज 25 सितंबर को जियो हाटस्टार पर रिलीज होगी।

अभिषेक, स्वर्गीय दिनेश चंद्र मिश्रा और शशि मिश्रा के पुत्र हैं। इस सीरीज में बॉलीवुड अभिनेत्री फातिमा सना शेख, अभिनेता राम कपूर, मोहम्मद जीशान अय्यूब, सैय्यरा और अनीत पड्डा जैसे कलाकार भी शामिल हैं। अभिषेक की इस उपलब्धि से पिहानी के निवासियों में खुशी की लहर है। परिजनों और मित्रों ने उन्हें बधाई दी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अभिषेक ने सीमित संसाधनों में मेहनत से यह मुकाम हासिल कर साबित किया है कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती।